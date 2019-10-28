2019-10-28T09:56:30+03:00
Политика

В Курской области пройдет День призывника

Призывники пообедают в солдатской столовой и познакомятся с бытом военных
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курской области чтят воинские традицииВ Курской области чтят воинские традицииФото: Светлана ВОЛКОВА
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29 октября в 10:00 в областном Дворце молодежи пройдет традиционный День призывника. В торжественном мероприятии примут участие представители областной и городской администрации, Курской областной Думы, военного комиссариата и молодежных общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, молодежь призывного возраста и их родители.

После официальной части пройдет праздничный концерт. Затем призывники посетят воинские части Курского гарнизона, где познакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, осмотрят боевую технику, получат ответы на интересующие их вопросы о прохождении воинской службы, а также пообедают в солдатской столовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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