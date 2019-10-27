В Курске пропала 29-летняя девушка со шрамом на подбородке

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-27T19:12:42+03:00

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Курян просят помочь в поиске 29-летней девушки. Инна Подольская пропала неделю назад. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (Курск) горожанка вышла из дома 20 октября и не вернулась.

Рост девушки 165 см, имеет худощавое телосложение, черные волосы и серо-зеленые глаза. Из особых примет: шрам в районе подбородка с правой стороны, татуировка на правом предплечье.

В день пропажи была одета в темную куртку, синие джинсы, черный свитер и серо-голубые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Инны Подольской, связаться с ними по телефону: 8-800-700-54-52, - или позвонить в экстренную службу - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU