Количество студентов в курских вузах уменьшилось на 18 тысяч за пять лет

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-27T19:01:34+03:00

На данный момент высшее образование в регионе получает 41 тысяча человек

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Губернатор Роман Старовойт встретился в Доме Советов с руководителями вузов и учреждений среднего образования региона. Председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко сообщила руководителю региона, что за последние пять лет контингент обучающихся в системе высшего образования уменьшился больше, чем на 18 тысяч.

- Связано это с разными причинами, в том числе с оттоком в систему среднего профессионального образования, - пояснили чиновница.

Ректоры вузов обозначили еще одну проблему: талантливые студенты уезжают в крупные города. И предложили разработать меры финансовой поддержки, чтобы молодые специалисты захотели остаться в регионе. Что касается иностранных студентов, для них попросили рассмотреть вариант предоставления арендованного жилья.

Роман Старовойт, в свою очередь, предложил провести форум работодателей и представителей вузов, чтобы стороны смогли договориться о прохождении практики и трудоустройства в местных организациях.

СПРАВКА "КП":

Всего в области работают 12 вузов (среди них пять филиалов) и 50 профессиональных организаций. Высшее образование получают более 41 тысячи человек, среднее - около 21 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU