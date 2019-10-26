Пропавшего курского школьника нашли живым и здоровым

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-26T12:32:58+03:00

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В Курской области сотрудники Росгвардии и полиции нашли пропавшего мальчика. Накануне вечером в Железногорске Курской области пропал 12-летний школьник.

- Правоохранительные органы сразу начали поиск, к которому активно подключились и местные жители. Искали ребенка в том числе и добровольцы из Курска, - рассказала Яна Фомина, сотрудник пресс-службы управления Росгвардии по Курской области. - Во время совместных оперативно-розыскных мероприятий ребенка удалось довольно быстро найти. Через два часа после поступления сообщения сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии и полиции нашли пропавшего ребенка на автодороге в трех километрах от деревни Осинки.

По словам мальчика, он, не предупредив родителей, пошел в гости к другу в соседнюю деревню. По предварительной информации, школьник ушел из дома после ссоры с родителями, уточнили в Росгвардии.

Ребенка сразу передали родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU