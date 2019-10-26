2019-10-26T12:32:58+03:00
Происшествия

Пропавшего курского школьника нашли живым и здоровым

Мальчика обнаружили в трех километрах от деревни Осинки
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Ребенка искали по всей Курской областиРебенка искали по всей Курской областиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

В Курской области сотрудники Росгвардии и полиции нашли пропавшего мальчика. Накануне вечером в Железногорске Курской области пропал 12-летний школьник.

- Правоохранительные органы сразу начали поиск, к которому активно подключились и местные жители. Искали ребенка в том числе и добровольцы из Курска, - рассказала Яна Фомина, сотрудник пресс-службы управления Росгвардии по Курской области. - Во время совместных оперативно-розыскных мероприятий ребенка удалось довольно быстро найти. Через два часа после поступления сообщения сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии и полиции нашли пропавшего ребенка на автодороге в трех километрах от деревни Осинки.

По словам мальчика, он, не предупредив родителей, пошел в гости к другу в соседнюю деревню. По предварительной информации, школьник ушел из дома после ссоры с родителями, уточнили в Росгвардии.

Ребенка сразу передали родителям.

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

Почта: svetlana.volkova@phkp.ru

Тел.: (4712) 70-62-71

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской областной больнице отремонтировали урологический блок
В Курске ремонтируют участок дороги на улице 50 лет Октября
В Курске обсудили проект дизайн-кода
Курская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото в Китае
Курян просят не распространять слухи о «маньяке»
Продолжаются рейды по выявлению незаконной добычи песка в Курской области
Пьяная курянка ударила мужа ножом
35 жителей Курской области заболели «мышиной лихорадкой»
В курских лесах, парках и скверах высадили более 75 тысяч деревьев
В Курской области тушат тлеющую свалку
В Курской области столкнулись два автомобиля «Рено Логан»
В Курской области молодой человек украл сейф с миллионом рублей
Улицу Бойцов 9-й дивизии в Курске отремонтируют в 2020 году
Образовательные проекты «Деловой среды» признаны лучшими практиками по развитию предпринимательства
Руководителя Госинспекции труда Курской области подозревают во взятке
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на двух девушек в Курской области
В Курске на улице Ленина заменили светильники
Под Курском нашли артснаряд и мину
В Курске выберут лучших водителей «пазиков»
Курских 6-11-классников приглашают принять участие в инженерной олимпиаде
Для продолжения строительства проблемных домов в Курской области привлекут кредит
Назначен новый начальник курского УФСБ
В полиции опровергли слухи о нападении на девушек в Курске
Баскетболистки курского «Динамо» обыграли итальянок
Курянам разрешили оплачивать маткапиталом образовательные услуги
В Курске осудили организаторов незаконной миграции
Два курских проекта вышли в финал конкурса «Доброволец России-2019»