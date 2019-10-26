2019-10-26T11:55:06+03:00
Здоровье

В Курской областной больнице отремонтировали урологический блок

За короткий промежуток времени сделали отделение европейского уровня
Яна ШЕЛЕСТ
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Ежегодно в урологическом отделении проходят лечение 2000 пациентовЕжегодно в урологическом отделении проходят лечение 2000 пациентов
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В Курской областной больнице завершили ремонт урологического блока. В июле этого года отделение посетил Роман Старовойт после жалоб курян. Глава региона был удручен его состоянием. В результате были приняты решения, в том числе кадровые. Изыскали средства, создали попечительский совет областной больницы. За короткий промежуток времени сделали отделение европейского уровня.

Ежегодно в урологическом отделении проходят лечение 2000 пациентов. Сейчас на два блока рассчитано 60 мест. За четыре месяца в первом блоке заменили полы, потолки, двери, окна, перепланировали палаты, установили палатную сигнализацию для вызова медсестры, койки заменили функциональными кроватями.

После ремонта второго блока урологического отделения планируется начать работы в гастроэнтерологическом. Также требуется расширить количество кардиологических коек в составе регионального сосудистого центра и открыть на 12 мест отделение кардиореанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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