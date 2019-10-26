2019-10-26T11:37:26+03:00
Недвижимость

В Курске ремонтируют участок дороги на улице 50 лет Октября

Работы планируют завершить в ближайшее время
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске ремонтируют улицу 50 лет Октября.

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Протяженность участка - 1,2 км Фото: Из архива "КП"

Протяженность участка - 1,2 кмФото: Из архива "КП"

В Курске завершился ремонт дорог, который проходил в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При подсчете затрат были обнаружены остатки денежных средств. Их направили на реконструкцию улицы 50 лет Октября - от «кольца» на Пучковке до Любажского проезда. Протяженность участка - 1,2 км.

«Улица 50 лет Октября одна из самых напряженных. Интенсивность движения здесь высокая. В планах нацпоекта БКАД ремонт данного объекта изначально был запланирован на 2021 год, но мы сделаем ее раньше за счет тех средств, которые удалось сэкономить в результате основного контракта», – поясняет заместитель главы Администрации города Курска Василий Волобуев.

В связи с понижением температуры воздуха в ночное время, асфальт на участке будут укладывать днем. Работы планируется завершить в ближайшее время..

ИСТОЧНИК KP.RU

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