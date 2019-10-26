2019-10-26T11:11:34+03:00
Общество

В Курске обсудили проект дизайн-кода

К разработке присоединились предприниматели
Яна ШЕЛЕСТ
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Одно из предложений предпринимателей реализуют уже в ближайшее времяОдно из предложений предпринимателей реализуют уже в ближайшее время
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В концертном центре «Звездный» обсудили проект дизайн-кода Курска. К его разработке подключились представители крупных торговых сетей. Предприниматели разделились на группы и в формате «World cafe» высказывали свои идеи и пожелания по наведению порядка с визуальной рекламой.

В работе одной из групп принял участие Роман Старовойт. Глава региона поблагодарил представителей бизнес-сообщества за активное участие в разработке дизайн-кода, а также отметил, что только объединив усилия власти, общественников и бизнеса получится добиться результата, который устроит всех курян.

После разработки дизайн-кода города Курска, принципы оформления улиц и зданий внедрят и в других муниципалитетах региона. При этом у Курской области должен быть единый, узнаваемый стиль. Кроме того, всю работу по дизайн-коду синхронизируют с реализацией проектов по благоустройству городской среды, безопасным и качественным автодорогам, озеленению и освещению.

Одно из предложений предпринимателей реализуют уже в ближайшее время. Чтобы визуально показать насколько важен дизайн-код, на каком-то из зданий на время закроют всю рекламу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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