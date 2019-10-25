2019-10-25T17:06:16+03:00
Спорт

Курская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото в Китае

Медалями высшей пробы также награждены Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курские рапиристки снова прославилисьКурские рапиристки снова прославилисьФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Ухане на Всемирных военных играх курянка Инна Дериглазова добавила к личному чемпионству и командное золото в фехтовании на рапирах. Медалями высшей пробы также награждены Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова.

Россиянки в полуфинале выиграли у Китая со счетом 45:28, а в финале победили итальянок – 45:25, завоевав «золото» Всемирных военных игр – 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курян просят не распространять слухи о «маньяке»
Продолжаются рейды по выявлению незаконной добычи песка в Курской области
Пьяная курянка ударила мужа ножом
35 жителей Курской области заболели «мышиной лихорадкой»
В курских лесах, парках и скверах высадили более 75 тысяч деревьев
В Курской области тушат тлеющую свалку
В Курской области столкнулись два автомобиля «Рено Логан»
В Курской области молодой человек украл сейф с миллионом рублей
Улицу Бойцов 9-й дивизии в Курске отремонтируют в 2020 году
Образовательные проекты «Деловой среды» признаны лучшими практиками по развитию предпринимательства
Руководителя Госинспекции труда Курской области подозревают во взятке
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на двух девушек в Курской области
В Курске на улице Ленина заменили светильники
Под Курском нашли артснаряд и мину
В Курске выберут лучших водителей «пазиков»
Курских 6-11-классников приглашают принять участие в инженерной олимпиаде
Для продолжения строительства проблемных домов в Курской области привлекут кредит
Назначен новый начальник курского УФСБ
В полиции опровергли слухи о нападении на девушек в Курске
Баскетболистки курского «Динамо» обыграли итальянок
Курянам разрешили оплачивать маткапиталом образовательные услуги
В Курске осудили организаторов незаконной миграции
Два курских проекта вышли в финал конкурса «Доброволец России-2019»