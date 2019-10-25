Курская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото в Китае

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-25T17:06:16+03:00

Медалями высшей пробы также награждены Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова

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В Ухане на Всемирных военных играх курянка Инна Дериглазова добавила к личному чемпионству и командное золото в фехтовании на рапирах. Медалями высшей пробы также награждены Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова.

Россиянки в полуфинале выиграли у Китая со счетом 45:28, а в финале победили итальянок – 45:25, завоевав «золото» Всемирных военных игр – 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU