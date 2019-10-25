Курская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото в Китае
Медалями высшей пробы также награждены Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова
Курские рапиристки снова прославилисьФото: предоставлено пресс-службой
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В Ухане на Всемирных военных играх курянка Инна Дериглазова добавила к личному чемпионству и командное золото в фехтовании на рапирах. Медалями высшей пробы также награждены Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова.
Россиянки в полуфинале выиграли у Китая со счетом 45:28, а в финале победили итальянок – 45:25, завоевав «золото» Всемирных военных игр – 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU