2019-10-25T17:06:12+03:00
Общество

Курян просят не распространять слухи о «маньяке»

К гражданам обращается полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Курян просят не распространять слухи о "маньяке".Материалы пресс-служб

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Был составлен фоторобот Фото: УМВД России по Курской области.

Был составлен фотороботФото: УМВД России по Курской области.

Как сообщалось ранее, около восьми часов вечера неустановленный мужчина на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Советская в Свободе, напал на двух 15-летних девушек.

Злоумышленник подошел к одной из них и угрожая ножом потребовал отдать ему сумку. Девушки не растерялись, оказали сопротивление, брызнули ему в лицо из газового баллончика и убежали. В результате нападения одна несовершеннолетняя получила ножевое ранение плеча, а вторая пальцев руки.

Полиция оперативно приступила к поиску злоумышленника. Со слов пострадавших и свидетелей был cоставлен и распространен фоторобот. Тем временем ЧП обросло множеством нелепых слухов и домыслов. Якобы «золотухинский маньяк» приехал в Курск и продолжает свое черное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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