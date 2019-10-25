Пьяная курянка ударила мужа ножом

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-25T15:34:19+03:00

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред Фото: Из архива "КП"

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Прокуратура Курского района направила в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 39-летняя жительница деревни Рассыльная Курского района распивала дома с мужем спиртное. Во время застолья супруги поссорились.

Женщина полагала, что муж взял без ее ведома деньги. Схватила нож и ударила им супруга в левую часть грудной клетки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

По заключению экспертизы здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Уголовное дело направлено в Курский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU