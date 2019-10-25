Пьяная курянка ударила мужа ножом
Прокуратура Курского района направила в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 39-летняя жительница деревни Рассыльная Курского района распивала дома с мужем спиртное. Во время застолья супруги поссорились.
Женщина полагала, что муж взял без ее ведома деньги. Схватила нож и ударила им супруга в левую часть грудной клетки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.
По заключению экспертизы здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Уголовное дело направлено в Курский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU