2019-10-25T14:08:50+03:00
Происшествия

В Курской области тушат тлеющую свалку

Мусор на полигоне ТБО загорелся 19 октября
Яна ШЕЛЕСТ
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24 октября было зафиксировано шесть очагов тления24 октября было зафиксировано шесть очагов тления
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19 октября вечером на полигоне ТБО в Рыльском районе загорелся мусор. На место ЧП выехал пожарный расчет и четыре единицы техники. Со следующего дня на месте организовали мониторинг ситуации.

По информации комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, ежедневно для устранения очагов возгорания и увлажнения отходов используется несколько бочек воды, ликвидированные очаги пересыпаются грунтом. 24 октября было зафиксировано шесть очагов тления на общей площади 160 квадратных метра. Сейчас на полигоне работает три единицы техники, завезено 60 кубометров грунта.

Объект находится на постоянном контроле областных комитетов ЖКХ и ТЭК, экологической безопасности и природопользования, а также регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ближайшее время все ответственные структуры будут разрабатывать меры по дальнейшему решению ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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