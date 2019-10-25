В Курской области молодой человек украл сейф с миллионом рублей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-25T13:01:14+03:00

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Кража, закончившаяся неудачей, произошла в Щигровском районе. Трое местных жителей рано утром услышали непрекращающийся лай собаки с участка соседа. Хозяев дома не было - об этом знали многие. Поэтому селяне решили проверить территорию. И как оказалось - не зря. Во дворе они увидели незнакомого молодого человека, который выносил из дома чемодан. Уже пятеро соседей (еще двое подошли, услышав крики) взяли в руки хозинвентарь, окружили парня и позвонили в полицию.

Как рассказали в региональном УМВД, прибывшие на место стражи порядка выяснили, что задержанный 24-летний ранее судимый молодой человек украл из дома сейф, в котором находилось больше миллиона рублей. Внутрь помещения парень пробрался, сломав окно. Обыскал жилище, нашел сейф и спрятал в чемодан. Кроме того, он прихватил бытовую технику, после чего попытался скрыться. Но тут пришли соседи.

Молодого человека арестовали до конца следствия. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет по ст.158 УК РФ «Кража».

Полицейские напоминают: если вы стали свидетелем правонарушения, отойдите на безопасное расстояние и сообщите об этом в полицию. Постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, не подвергая свою жизнь опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU