2019-10-25T12:07:22+03:00
Общество

Улицу Бойцов 9-й дивизии в Курске отремонтируют в 2020 году

Для завершения реконструкции потребуется расселить горожан из частного сектора
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Дорогу по улице Бойцов 9-й дивизии от Звездной до 50 лет Октября отремонтируют в 2020 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии и пояснили, как проходит расселение горожан, проживающих в частном секторе на этом участке:

- Действие постановления администрации города Курска от 29.06.2017 № 1576 «Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» в связи с реконструкцией дороги распространяется на 32 объекта недвижимости, в том числе восемь частных домов и 24 жилых помещения муниципального жилищного фонда, - рассказала начальник городского управления по учету и распределению жилья Тамара Пожидаева.

На первом этапе, в 2018 году планировалось переселить 24 семьи, причем 16 жилых помещений находились в собственности горожан, а восемь - использовались по договорам социального найма. Администрация отправила всем соглашения об изъятии недвижимости с отчетом об оценке рыночной стоимости участка и имущества. Из 16 собственников 14 согласились и получили квартиры, двое - взяли выплаты, восьмерым нанимателям предоставили жилье из муниципального жилфонда. В 2019 году из оставшихся восьми частных домов переселили только одну семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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