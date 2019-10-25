Руководителя Госинспекции труда Курской области подозревают во взятке

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-25T11:06:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителя Государственной инспекции труда Курской области. Его подозревают в получении взятки, речь идет о ч. 3 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в августе текущего года мужчина незаконно получил 100 000 рублей от представителей юридических лиц. За эти деньги он предоставил им сведения о несчастных случаях на производстве, доступ к которым ограничен законом.

- По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU