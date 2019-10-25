2019-10-25T09:23:01+03:00
Общество

В Курске на улице Ленина заменили светильники

Оборудование делали по спецзаказу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: https://vk.com/kurskpressaфото: https://vk.com/kurskpressa
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На улице Ленина началась замена старых светильников на новые. Сообщила накануне, 24 октября, пресс-служба администрации Курска. Ка подчеркнули в мэрии, на центральной улице установлены опоры 70-х годов, а сами фонари имеют оригинальную форму:

- Подрядчику было дано поручение изготовить светильники, повторяющие очертание прежних. Световые элементы, сделанные по спецзаказу, уже освещают улицу Ленина.

Добавим, что некоторые горожане в социальной сети "ВКонтакте" выразили недоумение: почему фонари на маленьких, нецентральных улицах поменяли раньше? Ведь центр должен быть более приоритетным. По словам администрации, причиной стала все та же оригинальная форма, на изготовление которой ушло время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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