2019-10-24T17:07:15+03:00
Общество

Под Курском нашли артснаряд и мину

Снаряды вывезли и уничтожили
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряды обезвредилиСнаряды обезвредилиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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24 октября на телефон в МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Кшенский Советского района Курской области. На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены артиллерийский снаряд калибром 45 мм, минометная мина калибром 50 мм. Боеприпасы изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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