Под Курском нашли артснаряд и мину
24 октября на телефон в МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Кшенский Советского района Курской области. На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружены артиллерийский снаряд калибром 45 мм, минометная мина калибром 50 мм. Боеприпасы изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU