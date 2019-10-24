В Курске выберут лучших водителей «пазиков»
Конкурс пройдет 28 октября на территории автотехнического колледжа
В конкурсе примет участие 21 предприятие
Изменить размер текста:
28 октября в 10:30 на территории Курского автотехнического колледжа (ул. Энгельса, 144а) состоится шестнадцатый областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».
За звание лучшего в номинации «Водитель автобуса категории М-3 «ПАЗ»» будут бороться представители 21 предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки.
ИСТОЧНИК KP.RU