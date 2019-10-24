В Курске выберут лучших водителей «пазиков»

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-24T17:04:10+03:00

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28 октября в 10:30 на территории Курского автотехнического колледжа (ул. Энгельса, 144а) состоится шестнадцатый областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

За звание лучшего в номинации «Водитель автобуса категории М-3 «ПАЗ»» будут бороться представители 21 предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU