2019-10-24T17:04:10+03:00
Общество

В Курске выберут лучших водителей «пазиков»

Конкурс пройдет 28 октября на территории автотехнического колледжа
Яна ШЕЛЕСТ
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В конкурсе примет участие 21 предприятиеВ конкурсе примет участие 21 предприятие
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28 октября в 10:30 на территории Курского автотехнического колледжа (ул. Энгельса, 144а) состоится шестнадцатый областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

За звание лучшего в номинации «Водитель автобуса категории М-3 «ПАЗ»» будут бороться представители 21 предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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