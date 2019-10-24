Курских 6-11-классников приглашают принять участие в инженерной олимпиаде
Соревнование проходит в два этапа по русскому языку, естественным наукам, обществознанию, истории, праву, экономике, психологии и по направлению «Техника и технологии».
Отборочный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий:
- в очной форме в образовательных организациях, на площадках вузов-партнеров;
- в режиме online с использованием сети «Интернет» на официальном сайте олимпиады zv.susu.ru (для прохождения интернет-тура необходимо зарегистрироваться на сайте zv.susu.ru c 15 ноября по 30 ноября 2019 года).
Олимпиада направлена на повышение интереса к инженерным профессиям среди молодежи. Среди ее организаторов практически все ведущие региональные технические вузы, государственные корпорации и холдинговые структуры высокотехнологической промышленности.
ИСТОЧНИК KP.RU