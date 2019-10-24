Для продолжения строительства проблемных домов в Курской области привлекут кредит

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-24T16:25:51+03:00

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В Железногорске пять застройщиков осуществляют строительство десяти многоквартирных домов с привлечением денег граждан – участников долевого строительства. Часть домов будет сдана до конца года, остальные – в 2020 году, один дом – в 2022-м, сообщили в администрации региона.

Однако есть ряд объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых постоянно переносятся из-за проблем с финансированием. Для завершения работ по дому на улице Никитской застройщик планирует получить кредит, по дому на улице Мира такая договоренность уже достигнута под залог непроданных квартир.

«Бригада строителей на площадке увеличена до 30 человек. На 80% выполнены работы по устройству кровли и электропроводке, закуплены необходимые строительные материалы, в том числе лифтовое оборудование. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы завершить строительство в кратчайшие сроки», – подчеркивает заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Один из застройщиков недавно подписал соглашение с банком и перешел на работу по проектному финансированию со счетами эскроу. Для дольщиков это дает дополнительные гарантии - их средства застройщик получает только после ввода объекта в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU