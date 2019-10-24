Назначен новый начальник курского УФСБ

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-24T15:28:36+03:00

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Указом Президента Российской Федерации на должность начальника УФСБ России по Курской области назначен полковник Дмитрий Пресняков. Дмитрию Валерьевичу 48 лет. Ранее он проходил службу в РУФСБ России по Архангельской области.

Прежний руководитель генерал-майор Павел Гуляев назначен на новый участок работы, добавили в пресс-службе УФСБ региона.

ИСТОЧНИК KP.RU