Назначен новый начальник курского УФСБ
Прежде Дмитрий Пресняков служил в Архангельской обалсти
С Курской области сменился начальник контрразведкиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Указом Президента Российской Федерации на должность начальника УФСБ России по Курской области назначен полковник Дмитрий Пресняков. Дмитрию Валерьевичу 48 лет. Ранее он проходил службу в РУФСБ России по Архангельской области.
Прежний руководитель генерал-майор Павел Гуляев назначен на новый участок работы, добавили в пресс-службе УФСБ региона.
ИСТОЧНИК KP.RU