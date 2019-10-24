2019-10-24T15:28:36+03:00
Политика

Назначен новый начальник курского УФСБ

Прежде Дмитрий Пресняков служил в Архангельской обалсти
Ольга ДАНИЛОВА
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С Курской области сменился начальник контрразведкиС Курской области сменился начальник контрразведкиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Указом Президента Российской Федерации на должность начальника УФСБ России по Курской области назначен полковник Дмитрий Пресняков. Дмитрию Валерьевичу 48 лет. Ранее он проходил службу в РУФСБ России по Архангельской области.

Прежний руководитель генерал-майор Павел Гуляев назначен на новый участок работы, добавили в пресс-службе УФСБ региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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