2019-10-24T15:28:27+03:00
Происшествия

В полиции опровергли слухи о нападении на девушек в Курске

Злоумышленника разыскивают
Яна ШЕЛЕСТ
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Девушки получили раненияДевушки получили раненияФото: Из архива "КП"
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По Курску упорно ползут слухи о маньяке, приехавшем из Свободы и нападающем с ножом на девушек. То и дело в соцсетях появляются сообщения, что мужчина «порезал» девушку то в одном, то в другом торговом центре. Была информация и о «нападении» на пожилую женщину. В сетях выкладывают и фейковые фото предполагаемого преступника.

В УМВД по Курской области информацию о нападении на девушек в Курске опровергли.

Напомним, 21 октября вечером в Свободе неизвестный напал с ножом на девушек, которые возвращались домой с тренировки. Девушки не растерялись, дали ему отпор и брызнули в лицо из газового баллончика. Но ранений им избежать не удалось.

Со слов пострадавших и свидетелей был оставлен и распространен фоторобот Фото: УМВД России по Курской области.

Со слов пострадавших и свидетелей был оставлен и распространен фотороботФото: УМВД России по Курской области.

Полиция оперативно приступила к поиску злоумышленника. Со слов пострадавших и свидетелей был оставлен и распространен фоторобот. Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза. Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку.

Все, кто располагает информацией о месте нахождения злоумышленника, могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, с любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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