Баскетболистки курского «Динамо» обыграли итальянок

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-24T14:07:19+03:00

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В Курске завершился очередной матч баскетбольной Евролиги. В СКК встретились баскетболистки курского «Динамо» и спортсменки из итальянского клуба «Фамила».

Борьба получилась непростой, «динамовки» уверенно стартовали, но гости равняли счет и неоднократно выбивались вперед. Встреча группы B, состоявшаяся в Курске, завершилась со счетом 70:65. Это вторая победа «Динамо» в Евролиге.

«Игра была очень хорошая, но в конце мы не воспользовались шансами, много «смазали». Конечно, «Динамо» сегодня были лучше нас, они много играли на дальние дистанции, почти с 10 метров – и они забивали такие мячи. Очень тяжело играть с такой командой», – сказал Пьер Винсент, тренер команды «Фамила».

ИСТОЧНИК KP.RU