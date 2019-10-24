2019-10-24T13:19:53+03:00
Политика

Курянам разрешили оплачивать маткапиталом образовательные услуги

Депутаты расширили возможности использования выплат
Ольга ДАНИЛОВА
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Маткапитал теперь можно использовать и на образовательные услуги для дошколятМаткапитал теперь можно использовать и на образовательные услуги для дошколятФото: Светлана ВОЛКОВА
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Депутаты одобрили дополнительные возможности использования областного материнского капитала. Поправки внесены в Закон Курской области «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области».

Редакция закона связана с реформой долевого строительства. Все застройщики по Федеральному закону с 1 июля 2019 года перешли на новую модель работы – проектное финансирование. Теперь они обязаны использовать для возведения своих объектов собственные или заемные средства. Деньги дольщиков будут лежать на специальных эскроу-счетах в аккредитованных банках до ввода здания в эксплуатацию.

Изменения в Закон Курской области дают возможность направлять средства (часть средств) областного материнского капитала на такие счета эскроу.

Также у курян появилась возможность использовать финансы из капитала и на оплату образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования, а также на оплату других связанных с этим расходов, что важно – до достижения ребенком трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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