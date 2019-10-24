2019-10-24T11:49:31+03:00
Происшествия

В Курске осудили организаторов незаконной миграции

Злоумышленникам назначили реальные сроки
Яна ШЕЛЕСТ
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Злоумышленникам назначили реальные срокиЗлоумышленникам назначили реальные срокиФото: Из архива "КП"
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Ленинский районный суд города Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей областного центра. Их признали виновными в организации незаконного пребывания в РФ иностранцев. Злоумышленники с целью обогащения сентября 2014 года по июнь 2018 года незаконно поставили на регистрационный учет в Российской Федерации более 50 граждан Молдовы.

Они подготавливали и предоставляли в миграционную службу документы, оказывали содействие в незаконном получении разрешений на временное пребывание в России, а также в получении гражданства Российской Федерации. От всех иностранцев подсудимые получали денежное вознаграждение.

Деятельноcть злоумышленников пресекла полиция. Суд назначил им наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 7 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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