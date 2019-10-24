Под Курском улетела в кювет и загорелась иномарка
Есть пострадавший
В результате ДТП есть пострадавшийФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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24 октября в 00:24 в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о ДТП около села Коровяковка Глушковского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.
По прибытии было установлено, что водитель «Tойоты» не справился с управлением, съехал в кювет, где машина загорелась. В результате ДТП есть пострадавший.
В устранении последствий ДТП принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU