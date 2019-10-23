2019-10-23T11:51:38+03:00
Общество

12 курских проектов получили господдержку

Всего куряне подавали 37 заявок
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске реализуют несколько проектов на деньги Президентского грантаВ Курске реализуют несколько проектов на деньги Президентского грантаФото: Светлана ВОЛКОВА
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По итогам конкурса грантов Президента РФ государственную поддержку получили более двух тысяч гражданских инициатив. Из них 12 проектов из Курской области на общую сумму 12,5 млн рублей. Всего куряне подавали 37 заявок.

Среди победителей студенческий клуб «Гепард» с проектом развития адаптивной физической культуры и спорта среди студентов с ОВЗ и инвалидностью, Детский центр спортивной гимнастики, детско-юношеская досуговая организация «Гармония», которая планирует организовать этнографический образовательный конкурс-фестиваль «Карагод талантов, хоровод дружбы».

Всего в конкурсе участвовало 7 846 некоммерческих организаций со всех регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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