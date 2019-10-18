2019-10-18T12:49:32+03:00
Общество

Под Курском перезахоронят останки советского воина

Курянин Федор Старков погиб в 1941 году и числился пропавшим без вести
Ольга ДАНИЛОВА
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Тысячи курян погибли во время Великой ОтечественнойТысячи курян погибли во время Великой ОтечественнойФото: Светлана ВОЛКОВА
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18 октября в селе Старково Октябрьского района проходит перезахоронение останков советского солдата Федора Старкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

27 сентября на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны Российской Федерации прошла торжественно-траурная церемония передачи для дальнейшего захоронения в разных регионах России останков бойцов и офицеров Красной армии, погибших в 1941 году и до последнего времени числившихся пропавшими без вести.

Бойцы и командиры Красной армии были найдены в ходе поисковых работ поисковыми отрядами «Зелёная Брама» (Кировоград) и «Пошук» (Житомир). Останки курсанта Федора Старкова, 1921 года рождения, уроженца Курской области, приняли племянницы Татьяна Антонова и Нина Старкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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