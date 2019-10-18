До конца года в Курской области заменят 128 лифтов
Оборудование обновят в 30 домах
На первом этапе в Курске, Курчатове и Железногорске установили 109 новых лифтовФото: Светлана ВОЛКОВА
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В этом году впервые в Курской области в рамках капитального ремонта масштабно меняют лифтовое оборудование. На первом этапе в Курске, Курчатове и Железногорске установили 109 новых лифтов в 32 домах.
Всего до конца года будут заменены 128 лифтов в 30 домах. Сейчас специалисты трудятся над 53 лифтами: демонтируются старые, идет подготовка к установке новых. К работе над остальными приступят в ближайшее время, сказали в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU