2019-10-18T12:39:32+03:00
Экономика

До конца года в Курской области заменят 128 лифтов

Оборудование обновят в 30 домах
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
На первом этапе в Курске, Курчатове и Железногорске установили 109 новых лифтовНа первом этапе в Курске, Курчатове и Железногорске установили 109 новых лифтовФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В этом году впервые в Курской области в рамках капитального ремонта масштабно меняют лифтовое оборудование. На первом этапе в Курске, Курчатове и Железногорске установили 109 новых лифтов в 32 домах.

Всего до конца года будут заменены 128 лифтов в 30 домах. Сейчас специалисты трудятся над 53 лифтами: демонтируются старые, идет подготовка к установке новых. К работе над остальными приступят в ближайшее время, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске строители изуродовали старинное здание
В курском драмтеатре открылась выставка для нумизматов
«Мираторг» вручил награды лучшим сотрудникам года
Под Курском перезахоронят останки советского воина
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
Курянина признали виновным присвоении трех миллионов рублей
В Курске судят водителя маршрутки, который насмерть сбил женщину
«Джазовая провинция» пройдет в Курске с 25 октября по 3 ноября
В Курске пациента "скорой" усмиряли с помощью полиции
Курянки смогут бесплатно сделать маммографию
Под Курском обнаружили гранату и 14 артснарядов
В центре Курска отключат отопление
Курские гвардейцы задержали грабителя
В Курск приезжал Гоша Куценко
Курский параатлет принял участие в соревнованиях по триатлону
В Курске развивается детский инклюзивный туризм
Под Курском сотрудники ДПС отказались от взятки в 40 тысяч рублей
Курянина обвиняют в изнасиловании пенсионерки
Пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Курска»
В курском детсаду мерзли дети
Под Курском высадили более четырех тысяч саженцев
Под Курском обнаружили арсенал