До конца года в Курской области заменят 128 лифтов

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-18T12:39:32+03:00

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В этом году впервые в Курской области в рамках капитального ремонта масштабно меняют лифтовое оборудование. На первом этапе в Курске, Курчатове и Железногорске установили 109 новых лифтов в 32 домах.

Всего до конца года будут заменены 128 лифтов в 30 домах. Сейчас специалисты трудятся над 53 лифтами: демонтируются старые, идет подготовка к установке новых. К работе над остальными приступят в ближайшее время, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU