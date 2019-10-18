Курянина признали виновным присвоении трех миллионов рублей
Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, который признан виновным в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Мужчина работал заместителем директора крупного магазина бытовой техники в Железногорске. На протяжении шести месяцев он, используя свое служебное положение, воровал деньги, принадлежащие собственнику торговой организации. Общая сумма причиненного ущерба превысила три миллиона рублей.
Суд дал ему три с половиной года исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU