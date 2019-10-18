2019-10-18T11:26:26+03:00
Происшествия

Курянина признали виновным присвоении трех миллионов рублей

Мошенничеством занимался замдиректора магазина
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в ЖелезногорскеЧП произошло в ЖелезногорскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, который признан виновным в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Мужчина работал заместителем директора крупного магазина бытовой техники в Железногорске. На протяжении шести месяцев он, используя свое служебное положение, воровал деньги, принадлежащие собственнику торговой организации. Общая сумма причиненного ущерба превысила три миллиона рублей.

Суд дал ему три с половиной года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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