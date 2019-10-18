«Джазовая провинция» пройдет в Курске с 25 октября по 3 ноября

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-18T10:06:06+03:00

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24-й Международный фестиваль «Джазовая провинция» пройдет в десяти городах центральной части России с 23 октября по 7 ноября. Самые масштабные фестивальные мероприятия зрители увидят в Курске – с 25 по 28 октября и 3 ноября.

«Каждый год фестиваль расширяет географию и количество участников. В этот раз на сцене выступят коллективы из 12 стран. Будет много известных имен. Мы увидим музыкантов, ранее не выступавших в Курске», – рассказал и.о. председателя областного комитета по культуре Валерий Яковлев.

Курян ждет четыре концерта в концертном зале «Свиридовский» и филармонии на Перекальского. Еще один концерт – для юношества – пройдет в музыкальном колледже им. Свиридова. Билеты на него распространены среди школьников.

Также именитые музыканты проведут мастер-классы для молодежи в музыкальном колледже им. Свиридова, Дворце пионеров, школе искусств №6.

2 ноября концерт состоится в Курчатове. На нем выступят коллективы из шести стран.

ИСТОЧНИК KP.RU