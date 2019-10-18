В Курске пациента "скорой" усмиряли с помощью полиции

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-18T09:09:26+03:00

Мужчина не хотел выпускать медработников из квартиры

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Вечером экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующий Северо-Западный микрорайон Курска, получил от дежурного информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в автомобиле скорой помощи.

К месту происшествия была направлена ближайшая группа задержания. По пути следования на место вызова сотрудникам Росгвардии удалось выяснить, что пациент, которому вызвали бригаду скорой помощи, ведет себя по отношению к медработникам агрессивно: заблокировал выход из квартиры и высказывает угрозы физической расправы в адрес врачей.

Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали буйного пациента и передали сотрудникам полиции. Им оказался 30-летний местный житель Курска.

Кареты скорой помощи в Курске с 2018 года оснащаются кнопками тревожной сигнализации. Сегодня Росгвардия охраняет 30 автомобилей скорой помощи. В этом году зафиксировано шесть случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью медиков. Как правило, 90% нападений на медицинских работников совершают пьяные.

До конца года "тревожными кнопками" планируется оборудовать все машины.

ИСТОЧНИК KP.RU