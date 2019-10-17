2019-10-17T17:07:42+03:00
Здоровье

Курянки смогут бесплатно сделать маммографию

Акция пройдет 19 октября
Ольга ДАНИЛОВА
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Акция пройдет в ЖелезногорскеАкция пройдет в ЖелезногорскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В городской больнице № 2 города Железногорска (ул. Курская, 76) 19 октября пройдет акция «Моя первая маммография» для женщин старше 40 лет. В этот день жительницы Железногорска, ни разу не проходившие маммографическое обследование, смогут бесплатно пройти обследование груди.

Желающим принять участие необходимо записаться на исследование по телефонам 3-32-76 и 3-42-93 (в рабочие дни с 08:00 до 16:00). Акция проходит в рамках программы «Женское здоровье», которая действует в регионе с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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