Под Курском обнаружили гранату и 14 артснарядов

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-17T17:08:45+03:00

Снаряды вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Боеприпасы пролежали в земле со времен войны

Изменить размер текста: A A

17 октября в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Щиграх и Беловском районе. На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли 13 артиллерийских снарядов калибром 20 мм, один артснаряд калибром 105 мм и гранату Ф1. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

16 октября в селе Солдатское Фатежского района были обнаружены боеприпасы военных времен. Выехавшие на место ЧП саперы изъяли: авиабомбы 1 кг – 3 штуки, SD 2 – 1 штука, артснаряды 76 мм - 27 штук, 40 мм – 17 штук, 45 мм – 26 штук, 57 мм – 5 штук, 75 мм – 1 штука, минометные мины 120 мм – 3 штуки, 82 мм – 9 штук, прочие ВОП: гранаты Ф1 – 8 штук, РПГ – 6 штук, РГД – 24 штуки.

ИСТОЧНИК KP.RU