В центре Курска отключат отопление
18 октября в Курске на улице Мирная специалисты «Квадры» проведут ремонт тепломагистрали. На время работ – с 9:00 до 17:00 будет приостановлена подача отопления по следующим адресам.
- ул. Володарского, 56, 70, 63а, 65, 69, 75, 81, - ул. М.Горького, 63, 63а, 65, 67, 55, 57, - ул. Мирная, 21, 23, 40, 19, 19а, 19б, 17\69, - ул. Ленина, 62\2, 63.
— Приносим извинения за временные неудобства. Будем держать вас в курсе хода работ, - сообщают в компании.
Напомним, 15 октября рабочие приступили к реконструкции сети горячего водоснабжения на Магистральном проезде. Всего им предстоит заменить 635 метров трубопровода. Во время проведения работ в отдельных жилых кварталах ненадолго будут отключать горячую воду.
ИСТОЧНИК KP.RU