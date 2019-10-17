В центре Курска отключат отопление

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-17T16:17:41+03:00

Без тепла останутся более 20 домов Фото: Из архива "КП"

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18 октября в Курске на улице Мирная специалисты «Квадры» проведут ремонт тепломагистрали. На время работ – с 9:00 до 17:00 будет приостановлена подача отопления по следующим адресам.

- ул. Володарского, 56, 70, 63а, 65, 69, 75, 81, - ул. М.Горького, 63, 63а, 65, 67, 55, 57, - ул. Мирная, 21, 23, 40, 19, 19а, 19б, 17\69, - ул. Ленина, 62\2, 63.

— Приносим извинения за временные неудобства. Будем держать вас в курсе хода работ, - сообщают в компании.

Напомним, 15 октября рабочие приступили к реконструкции сети горячего водоснабжения на Магистральном проезде. Всего им предстоит заменить 635 метров трубопровода. Во время проведения работ в отдельных жилых кварталах ненадолго будут отключать горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU