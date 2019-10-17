2019-10-17T15:45:19+03:00
Общество

В Курск приезжал Гоша Куценко

Актера пригласила Росгвардия
Ольга ДАНИЛОВА
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Куценко встретился с курскими кадетамиКуценко встретился с курскими кадетамиФото: предоставлено пресс-службой
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По приглашению Управления Росгвардии по Курской области известный российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко провел встречу с кадетами школы №17 и курского автотехнического колледжа, над которыми ведет шефство силовое ведомство. Мероприятие состоялось в рамках гастрольного тура актера.

Встреча прошла в концертном зале «Мега Гринн».

Артист а также кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени рассказал ребятам о своей работе в театре и кино, поделился творческими планами на ближайшее будущее. Участники встречи поговорили об образе сотрудника правоохранительных органов, в роли которого актеру часто приходится выступать. В завершение встречи знаменитый гость пожелал кадетам всегда оставаться верными выбранному направлению и добиваться поставленных целей.

- Уникальную возможность лично побеседовать со звездой получили подшефные Управлению Росгвардии по Курской области учащиеся автотехнического колледжа и 6 «А» класса школы №17, имеющие самые лучшие результаты в учебной деятельности и активную гражданскую позицию, - рассказала помощник начальника тероргана подполковник полиции Яна Фомина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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