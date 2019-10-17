Курский параатлет принял участие в соревнованиях по триатлону
В минувшие выходные в Сочи в соревнованиях по триатлону участвовали параатлеты. Олимпийскую дистанцию 1,5 - 40 - 10 км (плавание - велоэтап - бег) преодолел курянин Денис Гончаров.
Денису 21 год, у него тяжелое прогрессирующее заболевание: мышцы постепенно атрофируются, и сейчас работают лишь шея и кисти. В тандеме с ним шел всю дистанцию Вадим Зеленский, а в плавательном и беговом этапе помогал Александр Козинец. Команда успешно преодолела всю дистанцию за три часа и 28 минут.
Не так давно Денис переехал в Санкт-Петербург. Спорт - это не единственное его увеличение, он обожает музыку, любит слушать Nirvana и Joy Division, играет на гитаре и сам. Мечтой Дениса остается создание специальной сенсорной электрогитары, которая сделает доступной музыку для людям со слабыми руками. Работа над этим проектом уже идет
ИСТОЧНИК KP.RU