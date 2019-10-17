Под Курском сотрудники ДПС отказались от взятки в 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-17T14:32:48+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 42-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По версии следствия 25 июня днем автомобиль, за рулем которого был курянин, остановили сотрудники ДПС на автодороге в деревне Гирьи Беловского района. Мужчина, понимая, что против него составят протокол, так как он был пьян, стал предлагать сотрудникам ДПС деньги, рассказали в СК. В качестве взятки он предложил 40 тысяч рублей за то, чтобы на него не составляли документы. Однако инспектора ДПС от взятки отказались, сообщив о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU