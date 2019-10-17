2019-10-17T12:07:23+03:00
Общество

Пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Курска»

Гостей ждет дегустация блюд и файер-шоу
Ольга ДАНИЛОВА
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Боевка снова приглашает гостейБоевка снова приглашает гостейФото: Светлана ВОЛКОВА
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В эту субботу, 19октября, парк «Боева дача» ждет всех на гастрономический фестиваль «Вкус Курска». Угощения и хорошая музыка – что может быть лучше, чтобы отлично провести теплый октябрьский выходной? Синоптики обещают до +18°, когда еще такое будет? Приходите!

Программа фестиваля:

11:00 – Парад участников

12:00 – Торжественное открытие

12:15 – Концертная программа

13:00 – Дегустация блюд от одного из ресторанов

13:15 – Выступление танцевального коллектива

13:30 – Спортивная эстафета

14:20 – Выступление творческого коллектива

14:50 – Дегустация «сытного обеда» от ресторана

15:00 – Мастер-класс по сальсе и бачате

15:40 – Флешмоб

15:50 – Установка рекорда на самую длинную лапшу

16:15 – Выступление творческого коллектива

16:45 – Конкурсы

17:00 – Концерт кавер-группы «Гучи Бенд»

17:40 – Конкурсы

17:50 – Трибьют Земфиры от кавер-группы «Калейдоскоп»

18:20 – Флешоб «Нас миллионы»

19:00 – Трибьют группы «Звери» от кавер-группы «Хищники»

19:40 – Файер-шоу

В течение дня – катание на лошадке, тир, детская анимация.

Программа представлена организаторами фестиваля, в расписании возможны изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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