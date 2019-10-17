Пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Курска»
В эту субботу, 19октября, парк «Боева дача» ждет всех на гастрономический фестиваль «Вкус Курска». Угощения и хорошая музыка – что может быть лучше, чтобы отлично провести теплый октябрьский выходной? Синоптики обещают до +18°, когда еще такое будет? Приходите!
Программа фестиваля:
11:00 – Парад участников
12:00 – Торжественное открытие
12:15 – Концертная программа
13:00 – Дегустация блюд от одного из ресторанов
13:15 – Выступление танцевального коллектива
13:30 – Спортивная эстафета
14:20 – Выступление творческого коллектива
14:50 – Дегустация «сытного обеда» от ресторана
15:00 – Мастер-класс по сальсе и бачате
15:40 – Флешмоб
15:50 – Установка рекорда на самую длинную лапшу
16:15 – Выступление творческого коллектива
16:45 – Конкурсы
17:00 – Концерт кавер-группы «Гучи Бенд»
17:40 – Конкурсы
17:50 – Трибьют Земфиры от кавер-группы «Калейдоскоп»
18:20 – Флешоб «Нас миллионы»
19:00 – Трибьют группы «Звери» от кавер-группы «Хищники»
19:40 – Файер-шоу
В течение дня – катание на лошадке, тир, детская анимация.
Программа представлена организаторами фестиваля, в расписании возможны изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU