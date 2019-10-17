Под Курском высадили более четырех тысяч саженцев

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-17T09:59:43+03:00

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На мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» у стелы «Ангел мира» прошла акция «Сохраним лес». Лесоводы области и учащиеся школьных лесничеств, неравнодушные граждане высадили более четырех тысяч сеянцев и саженцев сосны, березы и шиповника.

Курские лесоводы на протяжении пяти проводят мероприятия по озеленению мемориального комплекса. В 2015 году здесь был создан геоглиф «70 лет Победы» - гигантская надпись, которая «написана» саженцами из сосны. Каждая буква вместила в себя от 100 до 200 деревьев, а ее высота составит 30 метров. Гигантские буквы можно увидеть с высоты птичьего полета или на космических снимках.

На выходных в селе Букреевка Курского района, у храма св. Митрофана Воронежского дети и их родители посадили 350 саженцев яблонь. Каждое дерево в «Саду детства» - именное, семьи будут ухаживать за своими яблонями. Также рядом с садом появилась аллея с березами, липами, дубами, дети высадили груши и абрикосы.

ИСТОЧНИК KP.RU