2019-10-17T09:59:43+03:00
Общество

Под Курском высадили более четырех тысяч саженцев

Мероприятие состоялось у стелы «Ангел мира»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Лесоводы на протяжении пяти проводят мероприятия по озеленению мемориального комплексаЛесоводы на протяжении пяти проводят мероприятия по озеленению мемориального комплекса
Изменить размер текста:

На мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» у стелы «Ангел мира» прошла акция «Сохраним лес». Лесоводы области и учащиеся школьных лесничеств, неравнодушные граждане высадили более четырех тысяч сеянцев и саженцев сосны, березы и шиповника.

Курские лесоводы на протяжении пяти проводят мероприятия по озеленению мемориального комплекса. В 2015 году здесь был создан геоглиф «70 лет Победы» - гигантская надпись, которая «написана» саженцами из сосны. Каждая буква вместила в себя от 100 до 200 деревьев, а ее высота составит 30 метров. Гигантские буквы можно увидеть с высоты птичьего полета или на космических снимках.

На выходных в селе Букреевка Курского района, у храма св. Митрофана Воронежского дети и их родители посадили 350 саженцев яблонь. Каждое дерево в «Саду детства» - именное, семьи будут ухаживать за своими яблонями. Также рядом с садом появилась аллея с березами, липами, дубами, дети высадили груши и абрикосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянина обвиняют в изнасиловании пенсионерки
Пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Курска»
В курском детсаду мерзли дети
Под Курском обнаружили арсенал
Под Курском сгорел огромный особняк
В Курске заменили более восьми тысяч светильников
В Курске мошенники "арестовали" 9 миллионов рублей
В Курске квест-игры проовдили в пожароопасной комнате
В Курске продолжается переход на безналичный способ оплаты проезда
В Курске задержали наркодилеров из Нижегородской области
20 октября в курском драмтеатре покажут мультфильм
Под Курском насмерть сбили велосипедиста
В Курске более 30 домов остались без тепла и горячей воды
Под Курском погиб водитель мотоблока
Онкобольную курянку отказались признавать инвалидом
В центре Курске обрезают деревья
В Курске продолжается ямочный ремонт
В Курской области пройдет День призывника
Воспитанники курского «Авангарда» - бронзовые призеры первенства России
В Курске на зиму отключили музыкальный фонтан
Куряне смогут бесплатно сделать флюорографию
За выходные куряне перечислили мошенникам почти 200 тысяч рублей
Курское предприятие перенесет площадки для размещения иловых отложений
В Курской области расчищают русло Сейма