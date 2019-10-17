Под Курском обнаружили арсенал

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-17T09:35:53+03:00

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16 октября в селе Солдатское Фатежского района были обнаружены боеприпасы военных времен. Выехавшие на место ЧП саперы изъяли: авиабомбы 1 кг – 3 штуки, SD 2 – 1 штука, артснаряды 76 мм - 27 штук, 40 мм – 17 штук, 45 мм – 26 штук, 57 мм – 5 штук, 75 мм – 1 штука, минометные мины 120 мм – 3 штуки, 82 мм – 9 штук, прочие ВОП: гранаты Ф1 – 8 штук, РПГ – 6 штук, РГД – 24 штуки.

Опасные снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы», где они будут уничтожены. Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU