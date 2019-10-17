Под Курском сгорел огромный особняк
17 октября около трех часов утра в поселке Прямицыно Октябрьского района загорелся кирпичный дом размерами 20 х20 метров. На место ЧП выехали огнеборцы пяти пожарно-спасательных частей, полиция, скорая помощь и работники электросетей.
Огонь удалось локализовать только через час после прибытия. Пожар потушили полностью в 04:38. Дом площадью 300 квадратных метров сгорел практически полностью.
В ликвидации пожара принимали участие 33 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС 24 человека и шесть единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU