2019-10-17T09:27:05+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел огромный особняк

С огнем боролись спасатели пяти пожарных частей
Яна ШЕЛЕСТ
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Дом сгорел практически полностьюДом сгорел практически полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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17 октября около трех часов утра в поселке Прямицыно Октябрьского района загорелся кирпичный дом размерами 20 х20 метров. На место ЧП выехали огнеборцы пяти пожарно-спасательных частей, полиция, скорая помощь и работники электросетей.

Огонь удалось локализовать только через час после прибытия. Пожар потушили полностью в 04:38. Дом площадью 300 квадратных метров сгорел практически полностью.

В ликвидации пожара принимали участие 33 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС 24 человека и шесть единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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