В Курске заменили более восьми тысяч светильников

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-16T17:27:46+03:00

В ближайшее время начнут менять светильники и на улице Ленина Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курске продолжается модернизация уличного освещения. В городе устанавливают энергоэффективные светодиодные фонари российского производства. Светят они намного ярче прежних.

Согласно контракту, будут смонтированы более 25 тысяч светильников на 961 улице. Ежедневно меняют порядка 310, сейчас работы сосредоточены в частном секторе со сложным рельефом и узкими проездами. Трудятся 12 бригад. Все работы планируют завершить к 22 декабря, когда вся страна будет отмечать День энергетика.

В ближайшее время начнут менять светильники и на улице Ленина. Здесь установлены опоры 70-х годов, а сами светильники имеют оригинальную форму.

«Заказчик услышал нашу просьбу и изготовил светильники, повторяющие очертание прежних. Сегодня светильники, изготовленные по спецзаказу, будут завезены, и мы начнем менять старые на новые», - подчеркнул глава города Виктор Карамышев.

ИСТОЧНИК KP.RU