В Курске квест-игры проовдили в пожароопасной комнате

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-16T16:36:28+03:00

Предприниматель заплатит 20 тысяч рублей за нарушения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Хозяин оштрафован на 20 тысяч рублей

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Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения закона о пожарной безопасности в помещениях, которые посещают несовершеннолетние.

Совместно со специалистами прокуратура проверила квест-комнату, которая находится в нежилом помещении. Ее арендует индивидуальный предприниматель и проводит там квест-игры с участием несовершеннолетних.

По условиям игры команду из нескольких человек запирали внутри комнаты и за определенное время участники должны успеть выбраться из него.

В ходе проверки выявлены нарушения, в частности, нет достаточного количества огнетушителей, есть другие нарушения пожарной безопасности.

На основании материалов прокурорской проверки индивидуального предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU