В Курске квест-игры проовдили в пожароопасной комнате
Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения закона о пожарной безопасности в помещениях, которые посещают несовершеннолетние.
Совместно со специалистами прокуратура проверила квест-комнату, которая находится в нежилом помещении. Ее арендует индивидуальный предприниматель и проводит там квест-игры с участием несовершеннолетних.
По условиям игры команду из нескольких человек запирали внутри комнаты и за определенное время участники должны успеть выбраться из него.
В ходе проверки выявлены нарушения, в частности, нет достаточного количества огнетушителей, есть другие нарушения пожарной безопасности.
На основании материалов прокурорской проверки индивидуального предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU