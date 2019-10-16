2019-10-16T16:36:28+03:00
Происшествия

В Курске квест-игры проовдили в пожароопасной комнате

Хозяин оштрафован на 20 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Предприниматель заплатит 20 тысяч рублей за нарушенияПредприниматель заплатит 20 тысяч рублей за нарушенияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения закона о пожарной безопасности в помещениях, которые посещают несовершеннолетние.

Совместно со специалистами прокуратура проверила квест-комнату, которая находится в нежилом помещении. Ее арендует индивидуальный предприниматель и проводит там квест-игры с участием несовершеннолетних.

По условиям игры команду из нескольких человек запирали внутри комнаты и за определенное время участники должны успеть выбраться из него.

В ходе проверки выявлены нарушения, в частности, нет достаточного количества огнетушителей, есть другие нарушения пожарной безопасности.

На основании материалов прокурорской проверки индивидуального предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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