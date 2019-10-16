В Курске продолжается переход на безналичный способ оплаты проезда

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-16T16:00:47+03:00

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В областном центре продолжается переход общественного транспорта на безналичный способ оплаты проезда, с помощью которого пассажиры могут расплатиться любой банковской картой с функцией бесконтактной оплаты.

Как рассказал директор городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Олег Шестиперов, безналичная оплата проезда в рамках автоматизированной системы контроля оплаты проезда Курской области (АСКОП) запущена в июле, оператором ее является информационный центр «Регион-Курск». Терминалы, которые принимают к оплате бесконтактные платежные карты и устойчиво работают с эквайрингом ПАО «Сбербанк», оборудованы на всех 250 единицах муниципального транспорта и в маршрутных такси двух крупных частных перевозчиков.

Завершить оснащение частного пассажирского транспорта специальными терминалами планируется до 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU