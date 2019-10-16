2019-10-16T15:38:10+03:00
Происшествия

В Курске задержали наркодилеров из Нижегородской области

У них нашли пакетики для закладок
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция задержала закладчиков на территории СНТПолиция задержала закладчиков на территории СНТФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завело уголовное дело против 18-ти и 17-летнего жителей Нижегородской области. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По версии следствия вечером 14 октября во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории одного из дачных товариществ Курска задержали двух подозреваемых. Во время личного досмотра у них нашли 30 полимерных пакетов общей массой 15,31 грамм, каждый из которых содержал наркотики. Эти наркотики они намеревались незаконно сбыть через «тайники-закладки» в Курске, куда прибыли из Нижегородской области.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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