2019-10-16T15:02:11+03:00
Звезды

20 октября в курском драмтеатре покажут мультфильм

XIV сезон проекта «Кино в театре» продолжается
Яна ШЕЛЕСТ
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Юных зрителей ожидает «Веселый мульт-круиз»Юных зрителей ожидает «Веселый мульт-круиз»
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В воскресенье, 20 октября, в курском драмтеатре в рамках XIV сезона проекта «Кино в театре» состоится показ мультфильма для всей семьи от создателей «Мадагаскара» - «Большое путешествие».

Мультфильм расскажет, как однажды забывчивый Аист из центра доставки детей перепутал адреса и вместо Семьи Панд принес Малыша Панду медведю по имени Мик-Мик. Роли озвучивали такие российские звезды, как Дмитрий Назаров, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Татьяна Навка. Премьера мультфильма в России состоялась 20 апреля 2019 года.

Юных зрителей в фойе театра ожидает интересное и очень насыщенное предсеансовое мероприятие – «Веселый мульт-круиз». Также гости смогут увидеть фотовыставку студентов Колледжа культуры города Курска и экспозицию Курского археологического музея «Путешествие во времени». Ребята смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению мягкой игрушки и поделок из соленого теста, и поиграть в настольные игры вместе с магазином «46 котов».

Показ начнется в 13.00, начало предсеансового мероприятия - 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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