В Курской области расчищают русло Сейма
В Курской области основной задачей проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» стала реабилитация 17 километров реки Сейм на участке от 597 км до 578 км.
«Уже расчищено 9 км русла реки земснарядом, а также проведены подготовительные работы плавающим экскаватором на участке протяженностью 14 километров. С береговой полосы сухостойные и поврежденные деревья удаляются вручную, при помощи бензопил», – рассказал председатель комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.
Часть мероприятий по экологической реабилитации реки уже завершена. На данный момент укреплен берег на восьми участках, созданы семь карт намыва.
ИСТОЧНИК KP.RU