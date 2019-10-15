В Курской области расчищают русло Сейма

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-15T14:40:51+03:00

Часть мероприятий по экологической реабилитации реки уже завершена

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В Курской области основной задачей проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» стала реабилитация 17 километров реки Сейм на участке от 597 км до 578 км.

«Уже расчищено 9 км русла реки земснарядом, а также проведены подготовительные работы плавающим экскаватором на участке протяженностью 14 километров. С береговой полосы сухостойные и поврежденные деревья удаляются вручную, при помощи бензопил», – рассказал председатель комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

Часть мероприятий по экологической реабилитации реки уже завершена. На данный момент укреплен берег на восьми участках, созданы семь карт намыва.

ИСТОЧНИК KP.RU