СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-07T16:07:41+03:00

В Курске стартует программа по бесплатной проверке зрения

В октябре по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается День зрения, который призван привлечь внимание к проблемам людей с заболеваниями глаз и нарушением зрения