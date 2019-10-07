В Курске стартует программа по бесплатной проверке зрения
В октябре по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается День зрения, который призван привлечь внимание к проблемам людей с заболеваниями глаз и нарушением зрения
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Сеть оптик «Счастливый взгляд» как эксперт в области офтальмологии поддерживает данное начинание.
С 10 по 16 октября в салонах оптики сети «Счастливый взгляд» бесплатно проверят зрение и предоставят скидку 30% на весь ассортимент.
ИСТОЧНИК KP.RU