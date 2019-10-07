2019-10-07T16:07:41+03:00
Общество

В Курске стартует программа по бесплатной проверке зрения

В октябре по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается День зрения, который призван привлечь внимание к проблемам людей с заболеваниями глаз и нарушением зрения
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Сеть оптик «Счастливый взгляд» как эксперт в области офтальмологии поддерживает данное начинание.

С 10 по 16 октября в салонах оптики сети «Счастливый взгляд» бесплатно проверят зрение и предоставят скидку 30% на весь ассортимент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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