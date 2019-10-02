2019-10-02T16:40:27+03:00
Спорт

Курские футболисты привезли серебро со всероссийских соревнований

Лучшими игроками фестиваля названы воспитанники ДЮСШ №4 Дмитрий Калинин и Иван Черкашин
Ольга ДАНИЛОВА
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В финальном этапе приняли участие 57 командВ финальном этапе приняли участие 57 командФото: предоставлено пресс-службой
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Воспитанники ДЮСШ №4 успешно выступили в суперфинале IX Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!».

Турнир среди футболистов 2009 года рождения проходил с 21 по 30 сентября в поселке Витязево Краснодарского края. В финальном этапе приняли участие 57 команд из разных городов России. А всего в отборочных матчах сыграли 350 детских футбольных команд от Калининграда до Владивостока.

В суперфинале куряне оказались на высоте, завоевав серебряную медаль. Лучшими игроками фестиваля названы воспитанники ДЮСШ №4 Дмитрий Калинин и Иван Черкашин. Тренирует команду Вадим Токарев. Поздравляем победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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