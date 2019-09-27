36-летняя курянка ударила участкового черенком

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-27T17:33:42+03:00

Уголовное дело направлено в суд Фото: Из архива "КП"

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Курский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Курского района. Женщина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

25 июня 2019 года примерно в 18:30 обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в селе Рышково Курского района, препятствуя участковому доставить своего сожителя в отдел, ударила полицейского деревянным черенком по спине.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU