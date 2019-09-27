36-летняя курянка ударила участкового черенком
Курский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Курского района. Женщина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
25 июня 2019 года примерно в 18:30 обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в селе Рышково Курского района, препятствуя участковому доставить своего сожителя в отдел, ударила полицейского деревянным черенком по спине.
Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU